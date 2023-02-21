Касаткин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткин Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Касаткин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Касаткина Аза Алексеевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Касаткин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Касаткина Аза Алексеевна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Аза Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
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