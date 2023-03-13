Мещеряков Алексей Герасимович
Место рожденияМичуринский район, Россия
Дата рождения23.01.1927
Дата смерти09.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1927
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1952
Дочь: Старовойтова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
09.08.1991
Россия