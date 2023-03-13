Мещеряков Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Алексей Герасимович

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Место рождения

Мичуринский район, Россия

Дата рождения

23.01.1927

Дата смерти

09.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1927

Отец: Мещеряков Герасим Семёнович

Мать: Мещерякова Прасковья Сергеевна

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1952

Дочь: Старовойтова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
09.08.1991
Россия
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