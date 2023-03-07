Сырчин Зиновий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчин Зиновий Герасимов

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Сырчин Герасим Павлов

Мать: не указана

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Сырчин Агафоник Зиновьев

Мать ребёнка: Сырчина Анна Дмитриева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Сырчин Афанасий Зиновьев

Мать ребёнка: Сырчина Анна Дмитриева

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырчина Анна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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