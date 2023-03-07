Сырчин Зиновий Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Сырчин Герасим Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Сырчина Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Сырчина Анна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырчина Анна Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790