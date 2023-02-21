Бондарева Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Матрена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплюк Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бондарев Иван Назарович

Отец ребёнка: Бондарев Назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева Анна Назаровна

Отец ребёнка: Бондарев Назар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Назар

Смерть
Неизвестно
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