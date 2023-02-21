Бондарева Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теплюк Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бондарев Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева Анна Назаровна
Отец ребёнка: Бондарев Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Назар
Смерть
Неизвестно