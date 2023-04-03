(Минкина/Савинкова) Парасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минкина/Савинкова) Парасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

25.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Савинков Николай Степанович

Мать: ?

Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Минкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
28.07.1904

Сын: Минкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич

Фешева, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Минкин Василий Александрович

Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Минкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Минкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич

Фешева, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
25.08.1953
что-то (не читается) легких, паралич нижних конечностей
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