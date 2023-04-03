(Минкина/Савинкова) Парасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти25.08.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Савинков Николай Степанович
Мать: ?
Бракосочетание
24.01.1903
Рождение ребёнка
28.07.1904
Сын: Минкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Минкин Василий Александрович
Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Минкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1919
Сын: Минкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Минкин Александр Васильевич
Смерть
25.08.1953
что-то (не читается) легких, паралич нижних конечностей