Королёва Таисия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1930
Дочь: Никитина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Никитин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно