Южикова (Климова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южикова (Климова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1957

Отец: Климов Николай Иванович

Мать: Климова (Красикова) Варвара Сергеевна

Бракосочетание
?.08.1976

Муж: Южиков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1978

Дочь: Казакова (Южикова) Инна Петровна

Отец ребёнка: Южиков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1981

Сын: Южиков Александр Петрович

Отец ребёнка: Южиков Юрий Петрович

Рождение ребёнка
30.11.1987

Сын: Южиков Константин Петрович

Отец ребёнка: Южиков Юрий Петрович

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