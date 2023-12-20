Южикова (Климова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1957
Бракосочетание
?.08.1976
Муж: Южиков Юрий Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1978
Дочь: Казакова (Южикова) Инна Петровна
Отец ребёнка: Южиков Юрий Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1981
Сын: Южиков Александр Петрович
Отец ребёнка: Южиков Юрий Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1987
Сын: Южиков Константин Петрович
Отец ребёнка: Южиков Юрий Петрович