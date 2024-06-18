Панзин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панзин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

24.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Панзина (Карташова) Федора Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панзина Альбина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Панзин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1944

Дочь: Ворносова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1954

Сын: Панзин Виктор(Шура) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.07.1994

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