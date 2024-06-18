Панзин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти24.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панзина Альбина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1944
Дочь: Ворносова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1954
Сын: Панзин Виктор(Шура) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.07.1994