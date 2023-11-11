Смирнов николай иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1860 ст.
Отец: Смирнов иван васильевич
Мать: Смирнова Мария Егороана
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.
Сын: Смирнов константин николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (Заботнова) Феодосия Николаевна
Дворянский титул
Около 1980
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно