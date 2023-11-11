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Смирнов николай иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1860 ст.

Отец: Смирнов иван васильевич

Мать: Смирнова Мария Егороана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Заботнова) Феодосия Николаевна

Дворянский титул
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.

Сын: Смирнов константин николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (Заботнова) Феодосия Николаевна

Дворянский титул
Около 1980
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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