Брюханов Арефий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Брюханов Леонтий Михайлович
Мать: Брюханова ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Арефьевна
Мать ребёнка: Брюханова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Брюханов Василий Арефьевич
Мать ребёнка: Брюханова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Арефьевна
Мать ребёнка: Брюханова Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно