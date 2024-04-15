Брюханов Арефий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханов Арефий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Брюханов Леонтий Михайлович

Мать: Брюханова ?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Арефьевна

Мать ребёнка: Брюханова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Брюханов Василий Арефьевич

Мать ребёнка: Брюханова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Арефьевна

Мать ребёнка: Брюханова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюханова Лукерья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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