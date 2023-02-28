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Михайла Григорьев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Григорий Гаврилов

Мать: Васса Гаврилова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Антон Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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