Михайла Григорьев
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Григорий Гаврилов
Мать: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Антон Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифор Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Смерть
Неизвестно