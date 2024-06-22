Каковкин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каковкин Федор Иванович
Мать: Каковкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каковкина (Горбунова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1962
Дочь: Шобанова (Каковкина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Каковкина (Горбунова) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно