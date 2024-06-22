Каковкин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаковкин Иван Федорович

Каковкин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каковкин Федор Иванович

Мать: Каковкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каковкин сергей Иванович

Мать ребёнка: Каковкина (Горбунова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1962

Дочь: Шобанова (Каковкина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Каковкина (Горбунова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.