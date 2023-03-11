Галеженко Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галеженко ?
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Елена Нестеровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Галеженко Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Елена Нестеровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Галеженко Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Елена Нестеровна
Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Елена Нестеровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Галеженко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Елена Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Нестеровна
Смерть
Неизвестно
Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область