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Галеженко Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галеженко ?

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Елена Нестеровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Галеженко Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Нестеровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Галеженко Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Нестеровна

Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Галеженко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Нестеровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Галеженко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Елена Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Нестеровна

Смерть
Неизвестно
Красная Яруга, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
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