Украинская София
Место рождения
Дата рожденияС 1819 по 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1842
Сын: Украинский Максим Николаевич
Отец ребёнка: Украинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1845
Сын: Украинский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Украинский Николай Яковлевич