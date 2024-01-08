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Украинская София

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1819 по 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1817 по 1818 г.р.

Дети

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Рождение
С 1819 по 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
11.08.1842

Сын: Украинский Максим Николаевич

Отец ребёнка: Украинский Николай Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1845

Сын: Украинский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Украинский Николай Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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