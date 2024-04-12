Катаев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Николай Дмитриевич

Катаев Николай Дмитриевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
17.02.1899 ст.

Жена: Катаева Евдокия Никифоровна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
17. 17 февраля 1899 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочек крестьянин Николай Дмитриев Катаев, 19 лет, православный, первым браком, и деревни Шапочек крестьянская дочь девица Евдокия Никиферов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close