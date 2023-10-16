Яковлевна Матрона Тимофеевна Колесникова/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1794
Дочь: (Колесникова) Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ларион Иванович Лаврен Колесников/
Рождение ребёнка
27.12.1795
Сын: Колесников Стефан Лавренович
Отец ребёнка: Ларион Иванович Лаврен Колесников/
Рождение ребёнка
16.04.1798
Дочь: (Колесникова) Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ларион Иванович Лаврен Колесников/
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область