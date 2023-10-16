Яковлевна Матрона Тимофеевна Колесникова/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевна Матрона Тимофеевна Колесникова/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Иванович Лаврен Колесников/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Иванович Лаврен Колесников/

Рождение ребёнка
24.01.1794

Дочь: (Колесникова) Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ларион Иванович Лаврен Колесников/

Рождение ребёнка
27.12.1795

Сын: Колесников Стефан Лавренович

Отец ребёнка: Ларион Иванович Лаврен Колесников/

Рождение ребёнка
16.04.1798

Дочь: (Колесникова) Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ларион Иванович Лаврен Колесников/

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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