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Файзуллин Фанис Фаритович

Место рождения

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР

Дата рождения

02.04.1964

Дата смерти

16.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1964

Отец: Файзуллин Фарит Мутыгович

Мать: скрыто настройками приватности

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Смерть
16.08.1989
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
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