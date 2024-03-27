Файзуллин Фанис Фаритович
Место рожденияд. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Дата рождения02.04.1964
Дата смерти16.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1964
Отец: Файзуллин Фарит Мутыгович
Мать: скрыто настройками приватности
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Смерть
16.08.1989
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
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