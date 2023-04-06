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Комаров Иван Кузьмич

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Комаров Кузьма Федорович

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
29.11.1939
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Прионежский РВК, Карело-Финская ССР, г. Петрозаводск, Прионежский р-н Воинское звание рядовой Воинская часть 197 отдельный танковый батальон 19/28 об 197 сд
Попал в плен (военное)
С 16.07.1941 по 03.04.1945
Бердич, Краснопольская волость, Чериковский уезд
Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18003 Дело ист. информации: 1462
Смерть
Неизвестно
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