Комаров Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Комаров Кузьма Федорович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
29.11.1939
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Прионежский РВК, Карело-Финская ССР, г. Петрозаводск, Прионежский р-н Воинское звание рядовой Воинская часть 197 отдельный танковый батальон 19/28 об 197 сд
Попал в плен (военное)
С 16.07.1941 по 03.04.1945
Бердич, Краснопольская волость, Чериковский уезд
Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18003 Дело ист. информации: 1462
Смерть
Неизвестно