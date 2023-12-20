Шелеметева Харитина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Харитина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Леонтий Исаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Шелеметева) Федосья Леонтьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шелеметева) Вера Леонтьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шелеметева) Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шелеметев Пётр Леонтиевич

Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич

Смерть
Неизвестно

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