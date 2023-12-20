Шелеметева Харитина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Шелеметева) Федосья Леонтьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Шелеметева) Вера Леонтьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Шелеметева) Марина Леонтьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шелеметев Пётр Леонтиевич
Отец ребёнка: Шелеметев Леонтий Исаевич
Смерть
Неизвестно