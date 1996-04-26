Трушин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1907
Дата смерти26.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Трушина Людмила
Мать ребёнка: Трушина Юлия
Рождение ребёнка
03.02.1948
Сын: Трушин Григорий
Мать ребёнка: Трушина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трушина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушин Вячеслав
Мать ребёнка: Трушина Юлия
Смерть
26.04.1996