Трушин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1907

Дата смерти

26.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Трушина Людмила

Мать ребёнка: Трушина Юлия

Рождение ребёнка
03.02.1948

Сын: Трушин Григорий

Мать ребёнка: Трушина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трушина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Вячеслав

Мать ребёнка: Трушина Юлия

Смерть
26.04.1996
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