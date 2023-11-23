Волков Николай Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Волков Алексей Матвеев
Мать: Мария Павлова
Образование
Неизвестно
окончил Ярославскую духовную семинарию
Работа или профессия
1875
наставник Боронишинского сельского училища
Бракосочетание
20.05.1875
Жена: Волкова Ираида Павлова
Смерть
Неизвестно