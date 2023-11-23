Волков Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Николай Алексеев

Волков Николай Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Волков Алексей Матвеев

Мать: Мария Павлова

Образование
Неизвестно
окончил Ярославскую духовную семинарию
Работа или профессия
1875
наставник Боронишинского сельского училища
Бракосочетание
20.05.1875

Жена: Волкова Ираида Павлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.