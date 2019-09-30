Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1941

Дата смерти

30.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
14.04.1963

Сын: Смирнов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
07.10.1970

Дочь: Шабанова (Смирнова) Инна Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Александрович

Смерть
30.09.2019

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