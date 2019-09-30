Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1941
Дата смерти30.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1963
Сын: Смирнов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
07.10.1970
Дочь: Шабанова (Смирнова) Инна Геннадьевна
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Александрович
Смерть
30.09.2019