Слабцов Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слабцов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слабцов Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Акинькино, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Слабцов Василий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно