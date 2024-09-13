Слабцов Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлабцов Захар Иванович

Слабцов Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слабцов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слабцов Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Акинькино, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Слабцов Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.