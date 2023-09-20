Екатерина Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целоусов Моисей Филатович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Целоусов Василей Моисеевич

Отец ребёнка: Целоусов Моисей Филатович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Целоусов Моисей Филатович

Смерть
Неизвестно

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