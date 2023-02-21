Родзянко Михаил Владимирович
Место рожденияс. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Дата рождения21.02.1859
Дата смерти24.01.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1859
с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
По 1882
Место жительства
С 1901
г. Екатеринославск, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1920
г. Верзидце, Сербия
Смерть
24.01.1924
г. Белград, Сербия
Место жительства
По 1924
г. Белград, Сербия