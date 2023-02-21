Родзянко Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко Михаил Владимирович

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Место рождения

с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии

Дата рождения

21.02.1859

Дата смерти

24.01.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1859
с. Попасное, Новомосковский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
По 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901
г. Екатеринославск, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920
г. Верзидце, Сербия
Смерть
24.01.1924
г. Белград, Сербия
Место жительства
По 1924
г. Белград, Сербия
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