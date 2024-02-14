Эренпрайс Ревекка Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эренпрайс Хаим
Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эренпрайс) Лия
Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эренпрайс Моисей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Эренпрайс Семён
Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей
Смерть
Неизвестно