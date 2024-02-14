Эренпрайс Ревекка Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эренпрайс Ревекка Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эренпрайс Хаим

Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эренпрайс) Лия

Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эренпрайс Моисей

Рождение ребёнка
1923

Сын: Эренпрайс Семён

Отец ребёнка: Эренпрайс Моисей

Смерть
Неизвестно

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