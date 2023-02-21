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Сапогов Василий

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Место рождения

деревня Сандырево Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

23.12.1884

Дата смерти

16.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1884

Отец: Сапогов Петр Федоров

Мать: Пульхерия

деревня Сандырево Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сапогова Анна

Мать ребёнка: Сапогова Августа

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сапогов Константин

Мать ребёнка: Сапогова Августа

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Чащина Ираида

Мать ребёнка: Сапогова Августа

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапогова Августа

Смерть
16.06.1941
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Похороны
Неизвестно
с.Горицы
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