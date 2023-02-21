Сапогов Василий
Место рождениядеревня Сандырево Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения23.12.1884
Дата смерти16.06.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1884
Отец: Сапогов Петр Федоров
Мать: Пульхерия
деревня Сандырево Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сапогова Анна
Мать ребёнка: Сапогова Августа
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сапогов Константин
Мать ребёнка: Сапогова Августа
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Чащина Ираида
Мать ребёнка: Сапогова Августа
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапогова Августа
Смерть
16.06.1941
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Похороны
Неизвестно
с.Горицы