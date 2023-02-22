Горчакова (Бухалина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Бухалина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Макариха

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бухалин (бугагин ?) Михаил Павлович

Мать: не указана

Макариха
Рождение ребёнка
18.07.1907

Сын: Горчаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Горчаков Степан Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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