Горчакова (Бухалина) Ольга Михайловна
Место рожденияМакариха
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бухалин (бугагин ?) Михаил Павлович
Мать: не указана
Макариха
Рождение ребёнка
18.07.1907
Отец ребёнка: Горчаков Степан Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно