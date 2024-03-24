Тихонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Юрий Нмколаевич

Мать ребёнка: Тихонова Елизавета

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Тихонова Елизавета

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Тихонова Елизавета

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Елизавета

Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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