Тихонов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Тихонова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Тихонова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Елизавета
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно