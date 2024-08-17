Синичкина Татьяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синичкина Татьяна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синичкин Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маначкин Анриян Дмитриевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Маначкин Иван Андриянович

Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1926

Сын: Маначкин Александр Андриянович

Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Борщ Валентина Андрияновна

Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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