Синичкина Татьяна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синичкин Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маначкин Иван Андриянович
Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.08.1926
Сын: Маначкин Александр Андриянович
Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Борщ Валентина Андрияновна
Отец ребёнка: Маначкин Анриян Дмитриевич
Смерть
Неизвестно