Параскева Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Поликарп Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Фадей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Иларион Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Андреевич
Смерть
Неизвестно