Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Поликарп Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Фадей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Иларион Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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