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Чувашев Николай Сергеевич

Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1929

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929

Отец: Чувашев Сергей

Мать: Чувашева Ольга

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1955

Сын: Чувашев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чувашева Зинаида Николаевна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Зинаида Николаевна

Смерть
2000
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