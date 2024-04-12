Чувашев Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1929
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1929
Отец: Чувашев Сергей
Мать: Чувашева Ольга
Рождение ребёнка
09.06.1955
Сын: Чувашев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чувашева Зинаида Николаевна
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000