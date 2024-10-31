Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дударев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Дударев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дударев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Дударев Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно

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