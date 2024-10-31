Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дударев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Дударев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дударев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Дударев Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно