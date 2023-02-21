Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

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Место рождения

Воронежская губ.

Дата рождения

1904

Дата смерти

02.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
20.07.1930

Сын: Малышев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Малышев Павел Яковлевич

Новоеловка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.05.1985
Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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