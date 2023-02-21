Наталья Ивановна
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1904
Дата смерти02.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губ.
Рождение ребёнка
20.07.1930
Отец ребёнка: Малышев Павел Яковлевич
Новоеловка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.05.1985
Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край