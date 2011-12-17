Яковлева Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2011

Отец: не указан

Мать: Яковлева Лариса Владимировна

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