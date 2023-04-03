Иван Силин
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1738
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1738
Отец: Сила Федоров
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1758
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ульяна Иванов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1772
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1772