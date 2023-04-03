Иван Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Силин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1738

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1738

Отец: Сила Федоров

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
1758

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ульяна Иванов

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1772

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1772
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