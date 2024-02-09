Суровая Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения05.08.1924
Дата смерти21.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1924
Отец: Суровой Александр
Мать: Суровая Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1947
Сын: Румянцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Румянцев Василий Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1949
Сын: Румянцев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Румянцев Василий Александрович
Смерть
21.02.1994