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Суровая Валентина Александровна

Место рождения

Плесо Большое, Леонтьевская волость, Мологский уезд

Дата рождения

05.08.1924

Дата смерти

21.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1924

Отец: Суровой Александр

Мать: Суровая Юлия

Плесо Большое, Леонтьевская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Василий Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1947

Сын: Румянцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Румянцев Василий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1949

Сын: Румянцев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Румянцев Василий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.02.1994

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