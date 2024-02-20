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Пермяков Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1947

Дата смерти

09.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947

Отец: Шеншин Александр Николаевич

Мать: Пермякова Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1970

Сын: Пермяков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1973

Сын: Пермяков Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.09.1975
Похороны
Неизвестно

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