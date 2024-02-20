Пермяков Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1947
Дата смерти09.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1970
Сын: Пермяков Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
21.01.1973
Сын: Пермяков Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Пермякова (Кучкова) Людмила Васильевна
Смерть
09.09.1975
Похороны
Неизвестно