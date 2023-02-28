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Стельмак Александр Александрович
Стельмак Александр Александрович
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Место рождения
Бобруйск
, Могилёвская область
Дата рождения
07.09.1991
Пол
Мужской
Отец
Стельмак Александр Александрович
1967 г.р.
Мать
Стельмак Елена Ивановна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1991
Отец:
Стельмак Александр Александрович
Мать:
Стельмак Елена Ивановна
Бобруйск
, Могилёвская область
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