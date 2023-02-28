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Стельмак Александр Александрович

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

07.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1991

Отец: Стельмак Александр Александрович

Мать: Стельмак Елена Ивановна

Бобруйск, Могилёвская область
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