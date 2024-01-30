Кузьмина Лия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Лия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1930

Дата смерти

01.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930

Отец: не указан

Мать: Баранова Александра Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1955

Сын: Кузьмин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Кузьмин Вячеслав Александрович

Кострома
Рождение ребёнка
14.09.1960

Сын: Кузьмин Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Кузьмин Вячеслав Александрович

Кострома
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Вячеслав Александрович

Смерть
01.01.1989
Кострома
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