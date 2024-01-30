Кузьмина Лия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1930
Дата смерти01.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930
Рождение ребёнка
08.10.1955
Сын: Кузьмин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Кузьмин Вячеслав Александрович
Кострома
Рождение ребёнка
14.09.1960
Сын: Кузьмин Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Кузьмин Вячеслав Александрович
Кострома
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1989
Кострома