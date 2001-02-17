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Матросов Даниил Олегович
Матросов Даниил Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.2001
Пол
Мужской
Отец
Матросов Олег Владимирович
1969 г.р.
Мать
Матросова-Трофимова Елена Викторовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2001
Отец:
Матросов Олег Владимирович
Мать:
Матросова-Трофимова Елена Викторовна
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