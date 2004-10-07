Сураев Владислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2004
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 07.10.2004
Терволово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Образование
С 01.09.2020 по 30.06.2023
Петровский колледж Операционная деятельность в логистике
Работа или профессия
С 03.07.2023
Airline Продуктовый маркетолог