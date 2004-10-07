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Сураев Владислав Николаевич

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2004

Отец: Сураев Николай Васильевич

Мать: Сураева (Жадобина) Ольга Васильевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Вероника Юрьевна

Место жительства
С 07.10.2004
Терволово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Образование
С 01.09.2020 по 30.06.2023
Петровский колледж Операционная деятельность в логистике
Работа или профессия
С 03.07.2023
Airline Продуктовый маркетолог

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