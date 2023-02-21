Гурьев Кирилл Михайлович
Место рожденияСанкт Петербург
Дата рождения26.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1981
Отец: Гурьев Михаил
Мать: Гурьева Ольга Васильевна
Санкт Петербург
Рождение ребёнка
20.11.2009
Дочь: Алиса Кирилловна
Мать ребёнка: Гурьева Лианна Евгеньевна
Рождение ребёнка
17.02.2013
Мать ребёнка: Гурьева Лианна Евгеньевна
Санкт Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт Петербург