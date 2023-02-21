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Гурьев Кирилл Михайлович

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Место рождения

Санкт Петербург

Дата рождения

26.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1981

Отец: Гурьев Михаил

Мать: Гурьева Ольга Васильевна

Санкт Петербург
Рождение ребёнка
20.11.2009

Дочь: Алиса Кирилловна

Мать ребёнка: Гурьева Лианна Евгеньевна

Рождение ребёнка
17.02.2013

Сын: Гурьев Даниил Кириллович

Мать ребёнка: Гурьева Лианна Евгеньевна

Санкт Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт Петербург
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