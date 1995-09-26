Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти26.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаметшин Салихзян Галимзянович
Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаметшин Борис Галимзянович
Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаметшин Виктор Галимзянович
Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Бракосочетание
20.05.1960
Проживали с 1931.
Смерть
26.09.1995