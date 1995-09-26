Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)

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Место рождения

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

26.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаметшин Салихзян Галимзянович

Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаметшин Борис Галимзянович

Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаметшин Виктор Галимзянович

Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаметшин Галимзян Хаметшович

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Бракосочетание
20.05.1960

Муж: Хаметшин Галимзян Хаметшович

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Проживали с 1931.
Смерть
26.09.1995
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

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