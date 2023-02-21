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Костенко Леонид Ильич

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Место рождения

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка

Дата рождения

09.11.1926

Дата смерти

06.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1926

Отец: Костенко Илья

Мать: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Зоя Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
06.11.1978
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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