Костенко Леонид Ильич
Место рожденияКустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Дата рождения09.11.1926
Дата смерти06.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1926
Отец: Костенко Илья
Мать: Костенко Анастасия
Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Зоя Ивановна
Смерть
06.11.1978