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Кочергин Иван Григорьевич

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.11.1947

Дата смерти

22.02.2008

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1947

Отец: Кочергин Григорий Ильич

Мать: Кочергина Юлия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
07.09.1971

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2008
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