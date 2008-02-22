Кочергин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1947
Дата смерти22.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1947
Отец: Кочергин Григорий Ильич
Мать: Кочергина Юлия Ивановна
Бракосочетание
07.09.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.02.2008