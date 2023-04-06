Азадовская (Брун) Лидия
Место рождения
Дата рождения02.02.1904
Дата смерти24.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Муж: Азадовский Марк
Рождение ребёнка
14.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Азадовский Марк
Работа или профессия
Неизвестно
историк литературы, библиограф
Смерть
24.04.1984