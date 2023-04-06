Азадовская (Брун) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзадовская (Брун) Лидия

Азадовская (Брун) Лидия

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.02.1904

Дата смерти

24.04.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1935

Муж: Азадовский Марк

Рождение ребёнка
14.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Азадовский Марк

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
историк литературы, библиограф
Смерть
24.04.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close