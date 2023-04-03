(Рябых) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Рябых Иван
Отец ребёнка: Рябых Михаил
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рябых Филип
Отец ребёнка: Рябых Михаил
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рябых Михаил
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Рябых Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябых Михаил
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно