Петрова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Петров Василий Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Петров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Петров Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Петров Малафий Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Петр

Смерть
Неизвестно
Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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