Петрова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Отец ребёнка: Петров Петр
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Петров Петр
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Петров Петр
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Петров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Петр
Смерть
Неизвестно