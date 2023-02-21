Гнётова Марина Ивановна
Место рождениядеревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Дата рождения17.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.06.1994
Дочь: Меркулова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Никах
Неизвестно
Муж: не указан