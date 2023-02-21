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Гнётова Марина Ивановна

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Место рождения

деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область

Дата рождения

17.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.06.1994

Дочь: Меркулова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

деревня Жизло-Павлово, Жерновецкое сельское поселение, Троснянский район, Орловская область
Никах
Неизвестно

Муж: не указан

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